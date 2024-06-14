Площадка центра «Мой бизнес» будет работать на Форуме молодых семей Псковской области

14:36, 14 июня 2024, ПАИ

Площадка центра «Мой бизнес» будет работать на Форуме молодых семей Псковской области, который состоится 13 июля, сообщили директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова и директор Центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июня.

«Мы решили, что нет смысла тянуть семьи на разные мероприятия этим летом, если можно интегрировать всё в хорошую большую площадку, где соберутся активные и готовые к развитию семьи», – отметила Олеся Назарой.

На форуме некоммерческие организации представят, как работают с семьями и какие есть услуги. Также пройдёт большой душевный концерт, в котором примут участие талантливые семьи региона. Кроме того, будет работать площадка от центра «Мой бизнес», на которой будет проходить форум «Семейный бизнес»

«Мы решили сделать акцент на психологической стороне. Семьи, у которых есть бизнес, постоянно находятся вместе. Эксперты дадут советы, как не перепутать личное и бизнес, как поделить роли и как сделать так, чтобы и бизнес развивался, и семья сохранилась. Также в рамках форума мы пригласим региональные семьи, которые активно ведут бизнес», – подчеркнула Анастасия Иванова.

Отдельным направлением станет презентация проектов, в том числе разработанных в рамках бесплатного акселератора, который состоится 20–21 июня. По итогам форума центр «Мой бизнес» возьмёт на сопровождение самые интересные проекты и поможет их реализовать. Также на форуме можно будет получить консультацию о мерах поддержки для индивидуальных предпринимателей и для семейного бизнеса.

V Форум молодых семей Псковской области пройдёт 13 июля с 10:00 до 16:00 в сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2). Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 12:00 7 июля. Зарегистрированные участники получат сувениры и смогут принять участие в образовательных программах.

Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.