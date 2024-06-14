Площадка центра «Мой бизнес» будет работать на Форуме молодых семей Псковской области
Площадка центра «Мой бизнес» будет работать на Форуме молодых семей Псковской области, который состоится 13 июля, сообщили директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова и директор Центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июня.
«Мы решили, что нет смысла тянуть семьи на разные мероприятия этим летом, если можно интегрировать всё в хорошую большую площадку, где соберутся активные и готовые к развитию семьи», – отметила Олеся Назарой.
На форуме некоммерческие организации представят, как работают с семьями и какие есть услуги. Также пройдёт большой душевный концерт, в котором примут участие талантливые семьи региона. Кроме того, будет работать площадка от центра «Мой бизнес», на которой будет проходить форум «Семейный бизнес»
«Мы решили сделать акцент на психологической стороне. Семьи, у которых есть бизнес, постоянно находятся вместе. Эксперты дадут советы, как не перепутать личное и бизнес, как поделить роли и как сделать так, чтобы и бизнес развивался, и семья сохранилась. Также в рамках форума мы пригласим региональные семьи, которые активно ведут бизнес», – подчеркнула Анастасия Иванова.
Отдельным направлением станет презентация проектов, в том числе разработанных в рамках бесплатного акселератора, который состоится 20–21 июня. По итогам форума центр «Мой бизнес» возьмёт на сопровождение самые интересные проекты и поможет их реализовать. Также на форуме можно будет получить консультацию о мерах поддержки для индивидуальных предпринимателей и для семейного бизнеса.
V Форум молодых семей Псковской области пройдёт 13 июля с 10:00 до 16:00 в сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2). Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке до 12:00 7 июля. Зарегистрированные участники получат сувениры и смогут принять участие в образовательных программах.
Материал создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным.