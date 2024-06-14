Старт регионального этапа проекта «Мама-предприниматель» обсуждают в медиацентре ПАИ

10:10, 14 июня 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июня.

Кто может принять участие в программе, как попасть в число претендентов на поддержку, что получат победители в награду, какие тренды в женском предпринимательстве фиксируются, какие ещё мероприятия пройдут в ближайшее время в Центре «Мой бизнес»?

Об этом расскажут директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова и директор Центра профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой.