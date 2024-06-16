Зоозащитники – неравнодушным псковичам о спасении жестоко избитого пса: Это вы спасли маленького Катыша

19:30, 16 июня 2024, ПАИ

Годовалого щенка Катыша, жестоко избитого в Порховском районе, удалось спасти благодаря усилиям ветеринаров, зоозащитников и всех неравнодушных граждан. Об этом сообщается в группе зооприюта в соцсети «ВКонтакте» «Приют «Добрый» (Северо-Запад)».

«Абсолютно неожиданно для нас, врач написал, что Катыша можно завтра рассматривать на выписку и врачи будут решать, когда ехать на МРТ! Это крайне неожиданно и оглушающе! Неужели Бог услышал молитвы тысяч людей! Если есть на свете счастье, то оно выглядит так! Если есть на свете наивысшая жизненная справедливость, то она выглядит именно так! Мы еще боимся в полной мере выразить свои эмоции, мы ещё боимся сглазить, мы затаили дыхание. Но ощущением безмерного счастья мы не можем не поделиться сразу со всеми вами, это вы спасли маленького Катыша!» – отметили сотрудники зооприюта.

Щенок находится в стабильном состоянии, температура в норме. Пёс ест и пьет, ходит в туалет, в капельницах больше не нуждается, отметили врачи. Щенку уже подыскали хозяев, после всех необходимых процедур, в частности МРТ головы, он сможет отправиться на новое место жительства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали живодёров, жестоко издевавшихся над собакой в Порховском районе.

