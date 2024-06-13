Шокирующее видео с издевательством над животным обсуждают псковичи

22:28, 13 июня 2024, ПАИ

Шокирующее видео с издевательством над животным опубликовали в одной из псковских групп в соцсети «ВКонтакте».

На видео один из неизвестных бьёт собаку о землю, а затем выбрасывает её возле мусорного контейнера. Другой неизвестный всё это снимает на камеру.

По предварительным данным, по факту случившегося псковичи написали заявление в правоохранительные органы. Редакция ПАИ уточняет подробности.