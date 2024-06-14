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Происшествия

Полиция задержала порховских живодёров, жестоко издевавшихся над собакой

Сотрудники полиции задержали живодёров, жестоко издевавшихся над собакой в Порховском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция задержала порховских живодёров, жестоко издевавшихся над собакой. Фото здесь и далее предоставлено Александром Ефимовым

13 июня сотрудниками ОМВД России по Порховскому району установлены двое мужчин, которые в деревне Славковичи у мусорного контейнера на улице Цинченко несколько раз ударили собаку об асфальт. Видео инцидента было опубликовано очевидцем в социальных сетях.

В ходе отработки поступившего в дежурную часть сообщения установлено, что на видео запечатлены двое местных жителей 1960 и 1968 года рождения. В момент происшествия они были в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 УК РФ.

В приюте Порховского района «Добрый» подчеркнули, что полиция мгновенно отреагировала на ситуацию.

«Когда к нам поступила информация по этой страшной ситуации, мы сразу выехали в Славковичи и видео выкладывали уже в пути. Заявлений писать времени не было, так как счёт шел на минуты, и к нам обратился ребёнок, это усложняло ситуацию, так как мы боялись, что живодёры доберутся до несчастного малыша раньше нас и добьют его», – отметили там.

Видео с жестокими издевательствами над собакой правоохранительные органы увидели во время мониторинга соцсетей, вся информация была затребована у руководства приюта и предоставлена начальнику полиции Порхова и прокурору города для передачи в следствие и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Начальник полиции рассказал нам, что предварительно установлены двое преступников, вначале они избивали Катыша палками, потом на видео били об землю, а решив, что он мертв, выбросили на мусорку», – рассказали зоозащитники.

Также поступает информация, что неравнодушные жители требуют устроить над живодерами самосуд.

«Люди возмущены до предела, готовы ехать на место и разбираться, но мы призываем всех остановиться и довериться правоохранителям, наша полиция действует действительно быстро и чётко», – подчеркнули в приюте.

Сотрудники приюта также поблагодарили отдел полиции города Порхова за оперативность и городскую прокуратуру за содействие.

Напомним, сейчас пёс Катыш находится на лечении в ветклинике.

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