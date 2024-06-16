​Команда администрации Пскова приняла участие в работе выставки «Россия» на ВДНХ

22:17, 16 июня 2024, ПАИ

Команда администрации города Пскова работала в эти выходные в Москве на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Гостям стенда Псковской области была представлена программа: посетители могли смастерить брошь в виде Покровской башни, украсить росписью чехол для телефона, совершить виртуальную экскурсию по Пскову, сыграть в игру и узнать животных и растения псковских лесов, а также познакомиться с псковскими барсиками.

«Посетителей на выставке было очень много. Будем ждать теперь новых гостей в Пскове», – отметили в городской администрации.

Ранее сообщалось, что выставку «Россия» на ВДНХ посетили 16 миллионов гостей.