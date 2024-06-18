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Общество

Ход догазификации в Псковском районе оценила глава муниципалитета

Работы по догазификации в Псковском районе сейчас идут хорошими темпами, заявила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

Ход догазификации в Псковском районе оценила глава муниципалитета. Фото: ПАИ

«У нас вошло 56 населённых пунктов в программу социальной догазификации. Практически везде ведутся работы. Здесь надо больше внимания обратить на то, что не все, к сожалению, домовладения участвуют в этой программе. Хотелось бы, чтобы активность жителей была побольше, потому что, конечно, эффективность для подрядных организаций тоже будет измеряться в количестве подключенных домовладений», – отметила Наталья Фёдорова.

Руководство стало более жёстко относиться к реализации этого проекта, и это дало ощутимый результат, подчеркнула глава Псковского района. Она добавила, что есть ряд достаточно проблемных населённых пунктов, с которыми ведётся адресная работа.

«В такие населённые пункты мы выезжали совместно с Антоном Михайловичем Дымовым [гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков». – ПАИ], у нас сейчас там ведутся работы хорошими темпами. Какие-то проблемные моменты всё же решаются. Да, есть нарекания по восстановлению дорожного покрытия, но мы работаем точечно в этом плане и налаживаем взаимоотношения в этом направлении. Хочу отметить, что социальная догазификация – это не только осуществление подключения газа к частным домовладениям, эта программа ещё предусматривает газификацию социальных учреждений. Здесь нам сейчас очень большую помощь оказали наш губернатор Михаил Юрьевич Ведерников и правительство», – подчеркнула глава Псковского района.

Ранее сообщалось, что на софинансирование подключения домов льготной категории граждан к газовым сетям в рамках программы социальной газификации Псковской области выделят 7 млн 466 тысяч рублей. Субсидии в рамках программы социальной газификации получат участники военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные родители, граждане с невысокими доходами.

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