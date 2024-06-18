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Развитие Псковского района по мастер-плану начнут с Талабских островов

Развитие Псковского района по мастер-плану начнётся с Талабских островов, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 18 июня.

Наталья Фёдорова. Фото: ПАИ

«Территория должна развиваться в соответствии с планом, это нормально. Когда это происходит немножко хаотично, возникают, соответственно, проблемы: и ширина дорог, и линии уличного освещения, и размещение контейнерных площадок, детских площадок. <...> Пока мастер-план мы обсуждаем с Фондом инвестиционного развития Псковской области, решили начать с Талабских островов», – отметила гостья радиоэфира.

На данный момент над благоустройством острова работают четыре инвестора: они предоставили свои планы по развитию территорий, сообщила Наталья Фёдорова.

«Мы их хотим объединить в единый мастер-план для того, чтобы была общая концепция развития острова. И для того, чтобы сохранить хрупкое равновесие природы, населения, уникальности этого острова, чтобы он не потерял свою самобытность. Здесь надо оттачивать каждый камешек, чтобы всем было комфортно. Инвесторы, реализуя какую-то часть своего проекта, берут на себя социальные обязательства. Мы всё чётко прорабатываем, чтобы это было посильно, но в то же время создавало дополнительные условия для комфорта тех же паломников или туристов», – подчеркнула глава Псковского района.

Инвесторы осуществляют свою деятельность в сфере гостиничного бизнеса, транспортных перевозок и туризма, уточнила она.

Ранее сообщалось, что для Пскова и ещё семи муниципалитетов региона могут быть разработаны мастер-планы и планы комплексного развития. Этот вопрос обозначил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Михаил Ведерников. Заседание прошло в рамках Дней Псковской области в верхней палате российского парламента.

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