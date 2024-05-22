Объём финансирования предложенных Псковской областью инициатив в Совете Федерации составит 20 млрд рублей

16:12, 22 мая 2024, ПАИ

Индивидуальную программу социально-экономического развития продолжат реализовывать в Псковской области, написал первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от региона Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Совет Федерации поддержал решение о сохранении региона в числе десяти субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью. «Это позволит привлекать дополнительные средства из федерального бюджета для поддержки ключевых отраслей», – отметил Андрей Турчак и добавил, что эта мера должна обеспечить Псковской области рост собственных доходов, так как уже сейчас на каждый вложенный из федерального центра рубль региональные власти привлекают порядка семь рублей внебюджетных инвестиций.

«После закрытия границ Псковская область оказалась в непростой ситуации. При этом управленческая команда региона во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым успешно прорабатывает новые направления развития», – подчеркнул первый вице-спикер Совета Федерации.

Андрей Турчак отметил, что за последние несколько лет Псковская область улучшила свои финансовые показатели. Так, вдвое был увеличен консолидированный бюджет.

«По итогам Дней Псковской области в Совфеде, которые прошли на этой неделе, приняты и другие важные решения с общим объёмом финансирования 20 миллиардов рублей. Для Пскова и ещё семи муниципалитетов региона могут быть разработаны мастер-планы и планы комплексного развития», – отметил он.

Минстрой РФ поддержит регион в реконструкции и строительстве коммунальной инфраструктуры. Кроме того, поддержку федерального центра получат и проекты развития региональной дорожной сети, реконструкции мостов.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил команду Псковской области за подготовку Дней субъекта, а также коллег в Совете Федерации, Правительстве России и Счётной палате РФ за совместную работу и поддержку региона.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвящёнными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.