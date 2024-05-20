Четыре принципиально важных капиталоёмких вопроса для Псковской области обозначил Михаил Ведерников в Совете Федерации

17:37, 20 мая 2024, ПАИ

Четыре принципиально важных капиталоёмких вопроса для Псковской области обозначил на заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера губернатор Михаил Ведерников. Заседание прошло в рамках Дней Псковской области в верхней палате российского парламента. В обсуждении приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, псковские сенаторы Андрей Турчак и Алексей Наумец, депутаты Андрей Козлов и Алексей Севастьянов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

В первую очередь глава региона рассказал о необходимости модернизации системы коммунальной инфраструктуры Псковской области. По словам Михаила Ведерникова, регион с 2019 года активно участвует во всех федеральных программах и проектах, которые касаются модернизации коммунальной инфраструктуры, – «Чистая вода», поддержка Фонда развития территорий, Комплексное развитие сельских территорий. «Только по этим направлениям было привлечено более 6 млрд рублей. Ещё 2 млрд поступило в рамках инфраструктурного меню. Но работы ещё много. Средняя изношенность инженерных сетей в Псковской области составляет 70-80 %», – сообщил губернатор и уточнил, что в соответствии с планом строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры региону требуется порядка 30 млрд рублей, ещё в миллиард обойдётся разработка проектов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов





























Решить эту проблему позволит увеличение финансирования профильной программы за счёт средств Фонда развития территорий, а также поддержка в виде бюджетной субсидии. Важным условием является сохранение уровня софинансирования региона в соотношении 99 к 1 %.

Ещё одним вопросом, который области не решить самостоятельно, является реконструкция котельной № 9 – самой большой в области, обеспечивающей теплом треть Пскова. Объект был построен в 1975 году, почти за 50 лет оборудование выработало свой ресурс. На масштабную поэтапную модернизацию трёх котлов требуется 1 млрд 139 млн рублей.

Также Михаил Ведерников обратился к сенаторам с просьбой продлить срок действия индивидуальной программы социально-экономического развития региона. «Для Псковской области ИПСЭР стала эффективным инструментом для инвестиций в долгосрочные проекты. С учётом хронического дефицита бюджетных средств это уникальный и незаменимый для нас механизм, который уже внёс существенный вклад в развитие экономики», – отметил псковский губернатор. Среди основных достижений глава региона назвал создание более 800 рабочих мест и привлечение почти 30 млрд рублей внебюджетных инвестиций – оба показателя существенно превышают план. «На каждый вложенный в реализацию мероприятий ИПСЭР рубль из федерального бюджета привлечено порядка семи рублей внебюджетных средств», – резюмировал Михаил Ведерников и обратился к сенаторам с просьбой о поддержке программы для следующего шестилетнего периода.

Четвёртый вопрос, вынесенный губернатором на заседание, был связан с просьбой ускорить разработку мастер-планов для городов Псковской области в 2025 году – документы готовят по поручению президента с 2021 года, первыми в очереди идут населённые пункты Арктики и Дальнего Востока, срок для остальных установлен до 2030 года. «Это объективно долго для тех регионов, которым нужна помощь уже сейчас», – обратил внимание Михаил Ведерников и предложил перенести разработку мастер-планов для субъектов с низким уровнем социально-экономического развития на 2025 год.

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Андрей Шевченко по окончании доклада Михаила Ведерникова напомнил коллегам о новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», анонсированном президентом во время ежегодного послания. В соответствии с поручением главы государства задачами нового направления станет модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг, строительство, реконструкция и модернизация не менее чем двух тысяч объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, что позволит эффективнее решать задачи, обозначенные псковским губернатором.

Подробнее о каждом направлении рассказали вице-губернаторы Игорь Шатурный, Нинель Салагаева и Денис Салий, глава Пскова Борис Елкин. Затем по каждому вопросу высказались представители министерств.

Представители Минстроя, Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина положительно оценили весь перечень предложений Псковской области и в целом работу команды региона. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поблагодарил представителей федеральных органов исполнительной власти за участие в заседании, внимание к проблемам Псковской области и положительный отклик на озвученные вопросы.

«Ни для кого не секрет, что Псковская область для меня родной регион. Без малого девять лет я служил там губернатором, передал всё, что было наработано, Михаилу Юрьевичу. Вопросы, которые мы постарались включить в постановление Совета Федерации, крайне актуальны для нашего региона и не только с учётом персонального состава комитета по федеративному устройству – сюда входят и бывшие губернаторы, и глава города, и спикер регионального парламента – все это прошли и понимают, какое значение для любого субъекта Российской Федерации имеет постановление Совета Федерации», – сказал первый вице-спикер Совета Федерации.

Андрей Турчак обратил внимание на две цифры, приведённые в презентациях Псковской области. «Котельная № 9 – 1975 года рождения. Это мой год рождения, и уже в свои скоро 49 лет иногда чувствую износ, а что чувствует котельная № 9 в городе Пскове, думаю, объяснять никому не нужно. И вторая цифра – немаловажная. Мы с коллегами посчитали, псковское постановление весит порядка 20 млрд рублей. Я думаю, все члены комитета подтвердят, что запрос Псковской области на самом деле не такой большой – реалистичная цифра с учётом того, что это не один бюджетный год. Исходя из совокупности факторов, просил бы членов комитета единогласно поддержать предложенный проект решения», – обратился к коллегам псковский сенатор. Члены комитета единодушно откликнулись голосованием.

Окончательное решение сенаторы примут на пленарном заседании 22 мая. В его повестку включены доклады губернатора Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова. Добавим, что в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации запланированы заседания семи комитетов верхней палаты парламента.