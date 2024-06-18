13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области 8 сентября
В Псковской области официально дан старт 13 избирательным кампаниям, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Публикации о назначении выборов вышли на портале pravo.pskov.ru.
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