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Политика

13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области 8 сентября

В Псковской области официально дан старт 13 избирательным кампаниям, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Публикации о назначении выборов вышли на портале pravo.pskov.ru.

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