13 избирательных кампаний пройдут в Псковской области 8 сентября

11:53, 19 июня 2024, ПАИ

В Псковской области официально дан старт 13 избирательным кампаниям, которые пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Публикации о назначении выборов вышли на портале pravo.pskov.ru.