Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России
Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России. Награду ему вручил глава региона Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России, которое проходит в правительстве Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Бориса Елкина наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Напомним, что Бориса Елкина избрали главой Пскова 3 ноября 2022 года. Решение было принято путём тайного голосования на сессии Псковской городской Думы.
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