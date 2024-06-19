Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России

12:35, 19 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин награждён почётной грамотой президента России. Награду ему вручил глава региона Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвящённом Дню России, которое проходит в правительстве Псковской области сегодня, 19 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Бориса Елкина наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, что Бориса Елкина избрали главой Пскова 3 ноября 2022 года. Решение было принято путём тайного голосования на сессии Псковской городской Думы.