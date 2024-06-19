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Общество

Идею создания нового веломаршрута вдоль реки Великой оценил инвестор

Идею соединения нового пляжа «Воздух» в Корытово и парка аттракционов «Волшебная гора» веломаршрутом оценил инвестор проекта по строительству в Пскове парка развлечений Александр Терентьев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 июня.

Фото: ПАИ

«Это может быть перспективно в принципе для увязывания всех новых локаций на набережной. Мы об этом разговаривали с Михаилом Юрьевичем [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ], когда он посещал наш парк в процессе строительства 3 мая. Мы этот вопрос тоже обозначили, чтобы подумали профильные комитеты. Для того чтобы связать, например, центральный пляж и нашу локацию», – отметил гость радиоэфира.

Необходимо подумать, как это технически реализовать и возможно ли это в принципе, уточнил инвестор. «Думаю, что решение этих инициатив не заставит себя долго ждать. Почему? Потому что туристический потенциал сейчас раскрывается с возрастающей динамикой, с большой силой. Это даёт экономический эффект для области в целом», – подчеркнул Александр Терентьев.

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