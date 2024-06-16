Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин: ​В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха

В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха. Новый пляж в Корытово создан благодаря федеральному туристическому гранту и частным инвестициям, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Борис Елкин: ​В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха. Фото: ПАИ

«В прибрежной полосе есть всё, чтобы с комфортом и пользой провести время семьёй. Оборудованы зоны отдыха, прогулочные дорожки, кабинки для переодевания, качели, детская площадка и площадка для занятия спортом, кафе. Вход на территорию бесплатный, при желании можно взять напрокат шезлонги, сапы, пляжный и спортивный инвентарь. Остаётся пожелать псковичам и гостям города хорошей погоды и приятного отдыха!», – отметил Борис Елкин.

Пляж находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать сюда можно на автомобиле, а также на городских автобусах № 8 или 8а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2024

Зоозащитники – неравнодушным псковичам о спасении жестоко избитого пса: Это вы спасли маленького Катыша
16 июня 2024

Борис Елкин: ​В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха
16 июня 2024

Студенты и преподаватели медколледжа Великих Лук были отмечены почётными наградами
16 июня 2024

Открытие парк-пляжа «Воздух» в Пскове
16 июня 2024

Надёжных коллег и благодарных пациентов пожелал псковским медикам Борис Елкин
16 июня 2024

Псковские студенты взяли призовые места в финале фестиваля «Российская студенческая весна»
16 июня 2024

Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Струг Красных
16 июня 2024

До +28 градусов и ливни с грозами прогнозируются в Псковской области в начале недели

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...