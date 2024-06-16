Борис Елкин: ​В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха

18:49, 16 июня 2024, ПАИ

В Пскове появилась ещё одна современная локация для семейного отдыха. Новый пляж в Корытово создан благодаря федеральному туристическому гранту и частным инвестициям, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В прибрежной полосе есть всё, чтобы с комфортом и пользой провести время семьёй. Оборудованы зоны отдыха, прогулочные дорожки, кабинки для переодевания, качели, детская площадка и площадка для занятия спортом, кафе. Вход на территорию бесплатный, при желании можно взять напрокат шезлонги, сапы, пляжный и спортивный инвентарь. Остаётся пожелать псковичам и гостям города хорошей погоды и приятного отдыха!», – отметил Борис Елкин.

Пляж находится недалеко от Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области. Доехать сюда можно на автомобиле, а также на городских автобусах № 8 или 8а.