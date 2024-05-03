Подключение первых элементов колеса обозрения в парке «Волшебная гора» в Пскове начнётся 6 мая

17:10, 03 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин осмотрели строящийся в Пскове парк аттракционов «Волшебная гора» сегодня, 3 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Инвестор проекта Александр Терентьев показал первый смонтированный аттракцион. С 6 мая начнётся подключение первых элементов колеса обозрения.

Кроме того, Михаил Ведерников обсудил с инвестором возможность оборудовать у парка аттракционов туристические пешие маршруты и велодорожки, которые будут связывать туристические городские локации и парк.

Принять первых посетителей парка планируют к Дню города Пскова, 23 июля.

Парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой. Общая площадь развлекательной площадки составит почти 58 тысяч квадратных метров. До парка можно будет добраться на автобусах № 8 и 8а. Парковка у «Волшебной горы» будет рассчитана на 80 автомобилей.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов, в парке будет работать 50-метровое колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейный развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Общий объём инвестиций, вложенных в его строительство, составит 860 млн рублей. Планируется создание 150 новых рабочих мест. Кроме того, благодаря новому объекту город рассчитывает выйти на ежегодный показатель в 400 тысяч туристов.