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Страна и мир

Сотрудник охраны Риши Сунака арестован за ставки на дату выборов

Один из сотрудников личной охраны премьер-министра Великобритании Риши Сунака был отстранён от должности и арестован. Его подозревают в участии в ставках на даты выборов в стране, сообщает газета The Guardian.

Офицера арестовали в понедельник, 17 июня. Он был задержан по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.

«Дело было немедленно передано сотрудникам управления профессиональных стандартов полиции, которые начали расследование», – сообщил представитель полиции. Он также отметил, что сотрудника отстранили от выполнения оперативных обязанностей.

Комиссия по азартным играм связалась с полицией Лондона в прошлую пятницу, 14 июня. Кроме того, она уведомила независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC) о расследовании этого дела.

«В настоящее время комиссия расследует возможность нарушений, связанных с датами выборов. Это расследование продолжается, и на данный момент комиссия не может предоставить никаких дополнительных подробностей», – сообщил изданию The Guardian представитель комиссии по азартным играм.

Решение о предъявлении обвинений и возбуждении уголовного дела примет королевская прокурорская служба.

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