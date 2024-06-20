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О традициях Великолукского и Палкинского районов узнали гости выставки «Россия»

Великолукский и Палкинский районы презентовали себя на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Посетители псковского стенда под руководством мастеров из Палкино раписали гипсовые поделки с гербом района и сделали народную куклу-оберег. На мастер-классе можно было выбрать разные техники росписи и материалы. В процессе работы они узнали об истории Палкинского района и его символике.

Палкинский район на выставке-форуме представили директор Детской школы искусств Галина Радкевич и преподаватель декоративно-прикладного творчества Анна Алтимирова, работники районного досугового объединения Оксана Сергеева и Раиса Кореневская.

Рукодельницы Булынинского дома культуры Ольга Романова и Анастасия Евдокимова провели мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы-мотанки «Птица счастья». Изделие считается хранителем семейного счастья и благополучия, а также предвестником хороших событий.

«Техника хоть и кажется простой, но требует специальных навыков и определенной сноровки. В старину такой оберег висел в каждом доме, помещали его обычно под потолком в прихожей, чтобы каждый входящий прошел под ним. Делалось это специально для того, чтобы оберег забрал все отрицательное, с чем человек может прийти в дом», – рассказали мастера.

Ранее Невельский муниципальный округ и Островский район представили на выставке свои культурные особенности и традиции.

Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программы. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

О том, как регион представлен на мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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