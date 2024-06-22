«Русский стиль» Натальи Шабельской в Пскове

Новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской» открылась в Псковском музее-заповеднике 21 июня.

«В основе любого интересного дела всегда лежат добрые человеческие и профессиональные отношения. Эта выставка о любви», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В рамках открытия выставки сторик моды, просветитель и популярный блогер из Санкт-Петербурга Анатоль Вовк передал Псковскому музею уникальную фотографию из коллекции Натальи Шабельской.