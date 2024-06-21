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Культура

Выставка коллекции нарядов Шабельской открылась в Пскове

Новая выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 21 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«В основе любого интересного дела всегда лежат добрые человеческие и профессиональные отношения. Эта выставка о любви. Когда-то Шабельская увидела на ярмарке вышивку и влюбилась на всю жизнь, это стало делом всей жизни. Собирая русские костюмы, она делала это из любви к красоте. Но эта женщина любила и людей, она делала выставки и полученные деньги отправляла на добрые дела. Всё, что окружает эту выставку, – это о любви», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Хочется, чтобы эта выставка помогла детям сохранить в себе русскость. Это важно, это даёт силу, подчеркнула она.

«Россия непобедима, потому что у неё есть вера, культура и есть необыкновенная красота, и противостоять этой силе невозможно», – заключила она.

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина подчеркнула, что на выставке представляют не только вещи, а ту работу, которую проделали многочисленные хранители, исследователи, посетители.

«Почему для нас сегодня так важно познание русского стиля? Сама Шабельская говорила о важности сохранения и познание своих истоков. Дочерям Шабельская завещала сохранить это всё для Родины. Сегодня мы и делаем это», – заметила она.

Во время пресс-подхода Юлия Купина подчеркнула, что эта выставка впервые покидает стены Российского этнографического музея и сотрудники музея гордятся, что передали её именно Псковскому музею.

«Мы назвали её достаточно распространённым сейчас названием – «Русский стиль». Русский стиль – это внимание к корням, умение сохранять их, возвращаться к истокам, сила традиций, наше представление о красоте и искусстве», – сказала она.

Напомним, что также историк моды, просветитель и популярный блогер из Санкт-Петербурга Анатоль Вовк передал Псковскому музею уникальную фотографию из коллекции Натальи Шабельской.

«С большим удовольствием отправляю фото в Псков. Про себя подумал, что ей (фотографии) будет приятно оказаться среди вещей, которые являются её ровесниками. Спасибо дирекции Псковского музея-заповедника за возможность воссоединить потеряшку, которая на долгое время исчезла из поля зрения специалистов», – сказал он на открытии выставки в своём видеообращении.

Кроме того, на открытии выставки выступил заслуженный коллектив народного творчества – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева.

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