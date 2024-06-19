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Культура

Уникальную фотографию впервые представят в Псковском музее

Уникальную фотографию впервые представят в Псковском музее-заповеднике, который сейчас готовится к открытию выставки «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской». Об этом ПАИ сообщили в музее.

«Выставка не могла остаться без внимания неравнодушных к тематике выставки. Историк моды, просветитель и популярный блогер из Санкт-Петербурга Анатоль Вовк передал Псковскому музею уникальную фотографию из коллекции Натальи Шабельской. Это изображение никогда не экспонировалось и ждало своего часа, чтобы впервые предстать перед публикой в рамках выставки», – рассказали в музее.

Анатоль Вовк. Фото предоставлено Псковским музеем

На торжественном открытии выставочного проекта Анатоль Вовк выступит с видеообращением и расскажет об истории переданной фотографии и наследии Натальи Шабельской с точки зрения моды. На этом сотрудничество Псковского музея и историка мод не закончится, в будущем псковичей и гостей города будет ждать еще одно совместное мероприятие с блогером.

Сейчас Анатоль Вовк работает над крупным проектом, посвященным широко известному костюмированному балу 1903 года в Зимнем дворце. Часть материалов для проекта предоставит из своих фондов Псковский музей-заповедник.

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