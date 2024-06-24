Стоит ли менять работу и кому опасаться гнева Шани: как пережить ретро-Сатурн

23:11, 24 июня 2024, ПАИ

В ближайшие четыре с половиной месяца нам всем в той или иной степени придётся пересматривать свои жизненные стратегии, взрослеть, мудреть и разбираться с незавершёнными делами. Такую повестку дня определяет планета Сатурн, которая разворачивается в ретроградное движение.

Как лучше всего прожить этот период, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

В современной астрологии Сатурн отвечает за границы, законы, иерархию, нормы, социальную реализацию, время и духовную зрелость. С какими из этих тем и на каком уровне придётся разбираться лично вам, как всегда, зависит от особенностей вашего индивидуального гороскопа. В этой статье я рассказываю лишь об общих тенденциях, которые тем не менее оказывают влияние на жизнь каждого человека.

В индийской мифологии бог Шани, чьи принципы и энергии олицетворяет собой Сатурн, считается повелителем кармы и строгим учителем, а период ретроградного Сатурна – временем, когда человек получает кармическое воздаяние за свои грехи. Ну а карма, как мы помним, – это причинно-следственные связи в вашей жизни. И если вы совершаете неверные действия, можете столкнуться и с их последствиями. Период ретроградного Сатурна тем и хорош, что позволяет увидеть очень ясно и чётко свои неверные стратегии и неработающие алгоритмы.

Вы дружите с энергиями Сатурна, если вы взрослый и зрелый в духовном и психологическом плане, а не только по паспорту человек, умеете держать слово и отвечать за свои поступки, у вас всё хорошо с личными границами, дисциплиной и целями. Тогда вам не стоит опасаться гнева Шани. А вот если пока с вышеназванными темами проблемы, то придётся поработать над собой.

Наблюдайте за происходящим, события и люди обязательно подскажут сферы, в которых вам ещё не хватает зрелости. Самые серьёзные звоночки – увольнение, расставание с партнёром или другом, ссоры с кем-то из старших родственников, борьба за главенство и авторитет, проблемы с любыми контролирующими органами. Чем больше у вас возникает различных сложностей, тем явнее сигналы, что вам пора взрослеть. Могут актуализироваться и получить развитие проблемы, начавшиеся с середины марта по начало июня этого года.

В этом году Сатурн будет ретроградным с 29 июня по 15 ноября в знаке Рыб. В общественном поле в это время обычно происходят события, связанные с реорганизацией различных структур и социальных институтов, с доработкой или пересмотром законов, с перестановками внутри больших структур, снятия с должностей высокоранговых чиновников, истории, связанные с запятнанной репутацией. Смена руководства, реорганизация или изменение штатного расписания вполне могут коснуться и организации, в которой вы работаете. Это не очень хорошее время для того, чтобы вступать в новую должность или менять работу: потом договорённости могут измениться. Эти факторы усиливаются, если вы не рядовой сотрудник, а претендуете на высокую позицию в иерархии.

Также в период ретроградного Сатурна с большими сложностями идут проекты, связанные со строительством, недвижимостью, землёй. Если вы затеваете что-то грандиозное в этой сфере, имейте в виду, что возможны препятствия и пробуксовки, сил и ресурсов потребуется больше, чем вы изначально планировали. На оформление документов в различных инстанциях, на общение с чиновниками тоже уходит больше времени. На этой неделе (с 24 по 30 июня) вообще не рекомендуется обращаться с запросами и обращениями в госорганы, попытки будут малорезультативными, все дела подвиснут.

Если ваша работа связана с любой проектной деятельностью, то все дела и проекты, начатые в этот период, потом придётся дорабатывать и переделывать. Сейчас продуктивно будет возвращаться к допиливанию прошлых проектов.

В человеческом организме Сатурн отвечает за костную систему, суставы и зубы. По возможности операции, связанные с заменой суставов, лучше перенести, потому что возникает больше рисков неудач и осложнений. То же касается и эстетической стоматологии, например процедур, связанных с установкой имплантов. Разумеется, речь не идёт об экстренной медицинской помощи. Если в период ретроградного Сатурна не повезёт сломать руку или ногу, имейте в виду, что кости будут срастаться дольше, риски неправильного сращивания и последующих осложнений также возрастают.

Знак Рыб тесно связан с темой лжи, иллюзий, морока. Период ретроградного Сатурна помогает взглянуть правде в глаза, разоблачить обман и самообман, установить твёрдые границы, разобраться со своими страхами, увидеть допущенные ранее промахи и то, что мы упускали из виду.

Чтобы проработать Сатурн, можно брать на себя различные аскезы. К примеру, устраивать себе один разгрузочный день в неделю, взять обязательство посещать трижды в неделю спортивный зал или проходить десять тысяч шагов ежедневно. Любая диета, жизнь по режиму, процедуры закаливания, внедрение в жизнь принципов тайм-менеджмента тоже подходят. Воспитывая в себе волю и дисциплину, мы приводим в равновесие энергии Сатурна, как бы умасливаем эту строгую планету, защищаемся от возможных неприятностей. Но лучшая проработка Сатурна – это переход в режим осознанности. Очень продуктивной будет работа, связанная с темой поиска призвания, истинного профессионализма.

Сильнее всего в этот раз влияние ретроградного Сатурна ощутят на себе Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы, родившиеся в середине знака, особенно те, кому в этом году исполняется 30, 45 и 60 лет. Ваши жизненные уроки будут очень серьёзными и потребуют самого пристального внимания.