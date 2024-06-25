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Пряники кондитерского дома «Себежанка» продегустировали на выездной студии «7 Неба»

Пряники кондитерского дома «Себежанка» продегустировали на выездной студии радиостанции «7 Небо» в рамках эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Пряники кондитерского дома «Себежанка» продегустировали на выездной студии «7 Неба». Фото здесь и далее: ПАИ

О производстве в эфире рассказала идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» Александра Сафронова и руководитель предприятия Владимир Кузьмин.

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» открыла на эногастрономическом фестивале «Виноград» передвижную радиостудию. Каждый день в радиостудии гости, эксперты и участники фестиваля – производители, музыканты, общественники – в прямом эфире будут делиться эмоциями и рассказывать о своей работе.

Фестиваль «Виноград» проходит при поддержке президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Все площадки будут работать на протяжении всех дней ярмарки. Полную программу фестиваля смотрите здесь.

Отметим, что со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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