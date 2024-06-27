Михаил Ведерников предложил провести одну из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии в Псковской области

12:46, 27 июня 2024, ПАИ

Провести одну из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии в Псковской области предложил губернатор Михаил Ведерников, выступая перед участниками 11-го Форума регионов России и Белоруссии сегодня, 27 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Псковская область – один из двух субъектов России, который граничит одновременно с тремя государствами. Два из них – это Эстония и Латвия, которые входят в блок НАТО, а третий сосед – Союзная Республика Беларусь, с которой у нас отлично развиваются тёплые дружеские и партнёрские отношения. Белоруссия – один из наших ключевых партнёров. В прошлом году доля товарооборота с республикой составила 16 % от всех внешнеторговых операций. По большинству позиций у нас положительная динамика, в том числе отмечается рост экспорта и импорта древесины», – отметил губернатор.

Учитывая насыщенность связей, Михаил Ведерников предложил площадку Псковской области для проведения одной из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии. «Предварительно мы обсуждали эту идею на нескольких площадках Совета Федерации и нашли поддержку многих коллег. Поэтому рассчитываю, что со многими из вас мы в скором будущем встретимся в Пскове. Либо на форуме, либо на рабочих встречах, либо же вы приедете к нам как гости и туристы. Нам всегда есть что показать и чем удивить», – подчеркнул он.

Напомним, что делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в 11-м Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. В делегацию от Псковской области также входят председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания.