Делегация Псковской области примет участие в Форуме регионов Белоруссии и России
Делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым примет участие в 11-м Форуме регионов Белоруссии и России 27-28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.
В этом году форум будет посвящён роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства.
В делегацию от Псковской области также войдут председатель Псковского облсобрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания.
Также на выставке субъектов России и Белоруссии Псковская область представит свой стенд, который познакомит посетителей с инвестиционным потенциалом региона, уникальным историко-культурным наследием и основными достижениями за последние годы.
27 июня состоится девять тематических секционных заседаний в Витебске, Полоцке, Новополоцке, в которых примут участие порядка 800 человек. 28 июня председатель Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова встретятся с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Белоруссии. Кроме того, состоится пленарное заседание с участием руководителей органов госвласти Белоруссии и России.
На форуме Михаил Ведерников подпишет ряд межрегиональных соглашений о развитии сотрудничества и укреплении взаимодействия Псковской области с отдельными регионами Белоруссии. Также запланировано подписание межмуниципальных соглашений и соглашения с Могилевским областным Советом депутатов.
Форум регионов Белоруссии и России проходит с 2014 года.
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