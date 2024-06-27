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Общество

В России готовят законопроект о запрете чайлдфри

Законопроект, запрещающий идеологию чайлдфри (бездетности), разрабатывается в России. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов, пишет ТАСС.

«Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много», - сказал он на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Вуколов сообщил, что законопроекты подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. По его словам, надо построить такую законодательную систему, которая бы противостояла всем этим течениям на территории Российской Федерации и тех стран, которые разделяют ценности России. «Эти законы должны прорабатываться, продвигаться. И они должны быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности. Вот в чем состоит основная задача», - подчеркнул замминистра.

Законопроект подготовлен депутатами Государственной думы. «Будем следить, смотреть, какие предложения есть, - сказал Вуколов. - Когда будут конкретные предложения по этому вопросу, будем тогда на них реагировать». Он добавил, что необходимо стимулировать социальные условия для того, чтобы поощрить рождение детей.

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