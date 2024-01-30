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Общество

В Псковской области открыли Год семьи

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в Псковской области, проходит в Большом концертном зале областной филармонии сегодня, 30 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников на открытии Года семьи в Псковской области. Фото: ПАИ

В зале собрались семьи, принимающие активное участие в жизни региона: многодетные семьи, семьи участников СВО, молодые семьи, семьи с детьми-инвалидами, приёмными детьми и многопоколенные семьи.

Кроме того, среди приглашённых семья Герасимовых, представившая Псковскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные – любимые» на площадке международной выставки-форума «Россия» в рамках открытия Года семьи в России.

К гостям с приветственным словом обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Семья – это смысл жизни каждого из нас. Без родных, близких жизненный путь становится сложнее. У всех из вас свои радости, мечты, сложности. Наша стратегическая задача – уделить внимание каждому из вас и приумножить ваше счастье. При поддержке президента и регионального правительства для этого делается многое», – отметил он.

Глава региона рассказал, что помимо единовременной выплаты, ежемесячных выплат, а также освобождения от налога на транспортное средство правительство Псковской области разработало новые меры поддержки семей, которые начнут действовать уже с этого года. Победители крупных конкурсов в регионе получат подарки, в частности микроавтобусы. Парам, которые живут более 50 лет вместе, будут вручены награды. Матерям, которые родили десять и более детей, присвоят звание «Мать-героиня».

«Дорогие друзья, вы все хорошо понимаете ценность семейного очага. Искренне желаю вам воспользоваться всеми возможностями, которые предложены в рамках Года семьи. Все вы уникальны, все вместе вы формируете будущее нашей страны и нашей любимой Псковской области. Желаю, чтобы в вашем доме царили любовь, благополучие и понимание. Желаю успехов и побед во всём!» – обратился к присутствующим губернатор.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что действующие с прошлого года меры поддержки семей будут расширены, в первую очередь за счёт грантов. Глава региона также дал совет псковским семьям и подчеркнул, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность. Помимо этого, отмечалось, что на социальную поддержку граждан проектом бюджета на этот год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

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