Михаил Ведерников: Своим мужеством партизаны подарили нам мирную жизнь

09:49, 29 июня 2024, ПАИ

С Днём партизанской славы, который отмечается сегодня, 29 июня, поздравил псковичей губернатор Михаил Ведерников. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы вспоминаем подвиги тех, кто вёл борьбу с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Партизанские войны велись на территории каждого муниципального образования Псковской области. Каждый год мы присваиваем почётное звание «Край партизанской славы» одному из районов. В этом году им стал Усвятский район», – отметил глава региона.

Усвятскими партизанскими отрядами было истреблено свыше 1 800 немецко-фашистских захватчиков, освобождено 15 сельсоветов, которые полностью находились под контролем партизан, рассказал Михаил Ведерников.

«Своим мужеством, отвагой и преданностью Родине партизаны и подпольщики, как и миллионы бойцов Красной армии, подарили нам мирную жизнь. Мы всегда будем помнить её цену», – подчеркнул Михаил Ведерников.