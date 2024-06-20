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Общество

Звание «Край партизанской славы» присвоят Усвятскому району

Звание «Край партизанской славы» присвоят Усвятскому району. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётного регионального звания «Край партизанской славы» сегодня, 20 июня, в преддверии памятной даты – Дня партизан и подпольщиков, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В 2024 году ходатайства о присвоении почётного звания Псковской области «Край партизанской славы» направили главы Бежаницкого и Усвятского районов и Новоржевского муниципального округа. Усвятский район подаёт ходатайство о присвоении почётного звания «Край партизанской славы» уже в четвёртый раз. Два других муниципалитета претендуют на это звание впервые.

В ходе заседания главы муниципальных образований представляют доклады о партизанском движении на территории муниципалитетов. Большинство членов комиссии проголосовали за присвоение звания Усвятскому району.

«Безусловно, все районы заслуживают, чтобы им было присвоено звание. Двум другим районам посоветуем сосредоточиться на патриотическом воспитании, состоянии и содержании памятников», – сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Отметим, что муниципалитетам, которым присвоено почётное звание Псковской области «Край партизанской славы», ежегодно выделяются поощрительные гранты из областного бюджета в размере 500 тысяч рублей, которые рекомендовано использовать на мероприятия патриотической направленности.

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