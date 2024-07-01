Касса Псковского театра драмы перешла на летний режим работы

10:13, 01 июля 2024, ПАИ

Касса Псковского академического театра драмы перешла на летний режим работы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

С 30 июня по 27 июля театральная касса будет работать с 10:30 до 19:00 (перерыв с 15:00 до 15:30). Выходные дни – воскресенье, понедельник. 6 июля – выходной день.

На официальном сайте театра drampush.ru можно купить билеты круглосуточно. Репертуар нового сезона уже в продаже.

Ранее сообщалось, что 5 июля Псковский академический театр драмы завершит 118-й театральный сезон пушкинской «Пиковой дамой» и музыкальным спектаклем. Зрителям покажут спектакли «Случайный вальс» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева и «Пиковая дама» в постановке Юрия Печенежского.