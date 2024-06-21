Псковский драмтеатр закроет сезон 5 июля

12:03, 21 июня 2024, ПАИ

Через две недели, 5 июля, Псковский академический театр драмы завершит 118-й театральный сезон пушкинской «Пиковой дамой» и музыкальным спектаклем. Зрителям покажут спектакли «Случайный вальс» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева и «Пиковая дама» в постановке Юрия Печенежского, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

В преддверии закрытия сезона труппа покажет зрителям последние премьеры – «Влюбленных» Карло Гольдони (29 июня) и «Амфитрион» Жан-Батиста Мольера (21 и 29 июня). Обе комедии из золотого фонда мировой драматургии пополнили репертуар Псковской драмы весной 2024 года и вызвали положительный отклик публики.

26 июня на большой сцене состоится прощальный показ спектакля «Отелло», после чего он будет снят с репертуара. Трагедию Шекспира поставил в Пскове в 2018 году Даниил Безносов. В 2019 году спектакль стал участником Международной театральной олимпиады, а также его играли на гастролях в театрах Новороссийска, Великого Новгорода и Астрахани. В главных ролях – Максим Митяшин, Наталья Петрова, Денис Кугай.

В афишу большой сцены помимо «Отелло» и «Влюбленных» вошли спектакли, отмеченные национальной театральной премией «Золотая маска». 23 июня зрители увидят спектакль «Смерть Тарелкина» Александра Сухово-Кобылина, вошедший в 2021 году в лонг-лист премии, 2 июля – «Морфий» Михаила Булгакова – двукратного лауреата премии 2023 года.

Из спектаклей малой формы в июне и июле будут показаны «Бовари» Гюстава Флобера (25 и 27 июня), «Посвящается Я…» Иосифа Бродского (29 июня), «Метель» (3 июля) и «Пиковая дама» (4 и 5 июля) Александра Пушкина и уже упомянутый «Амфитрион».

Для зрителей, предпочитающих музыкальные спектакли, в афише «Фламенко» (23 июня), «Постой, паровоз! Вторая ходка» (27 и 28 июня), «Гимн любви» (28 июня). Спектакль-концерт «Случайный вальс», в программе которого военные песни разных лет, труппа покажет в День памяти и скорби, 22 июня.

Информацию о наличии билетов необходимо уточнять в кассе (72-80-22) или онлайн drampush.ru/afisha.

В ближайшее время театр опубликует репертуар нового сезона, а также выпустит в продажу билеты на спектакли Русского драматического театра Удмуртии, обменные гастроли с которым запланированы на октябрь.