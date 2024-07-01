Как охладиться в жару: советы врача

11:54, 01 июля 2024, ПАИ

Важно увлажнять кожу с помощью частого принятия ванны или душа, чтобы охладиться в аномальную жару, пишет «Царьград» со ссылкой на врача общей практики Дениса Прокофьева.

Также можно купить вентилятор, чтобы избежать кислородного голодания мозга, вызванного жарой. Помимо этого, нужно принимать витамины и антигипоксанты и поддерживать водный баланс.

Кроме того, важно избегать большой физической активности в жаркую погоду и резких колебаний температур – нельзя, к примеру, находиться на 35-градусной жаре, а потом перейти в помещение, где температура +19, заключил врач.

Ранее учёные предупредили об опасности воды в пластиковых бутылках.