Учёные предупредили об опасности воды в пластиковых бутылках

10:32, 01 июля 2024, ПАИ

Китайские учёные выяснили, что вода из пластиковых бутылок может быть опасна для здоровья, сообщает «Московский комсомолец».

Во время эксперимента исследователи обнаружили в пластиковых тарах ряд химических соединений (алканы, алкены, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты и ароматические соединения), некоторые из которых потенциально токсичные. Выделение этих веществ, как выяснили учёные, связано с процессами старения и разложения полиэтилентерефталата, из которого изготовлены пластиковые бутылки.

Проанализировав результаты исследования, специалисты пришли к выводу, что даже при продолжительном воздействии тепла и света выделение летучих органических соединений из пластиковых бутылок в воду остаётся на низком уровне. «Гораздо больший вред принесёт отсутствие воды в жаркую погоду», – заключили исследователи.