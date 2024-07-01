Около 1,7 тонны баранок выпускают на Псковском хлебокомбинате за смену

16:31, 01 июля 2024, ПАИ

Около 1,7 тонны бараночных изделий выпускают за одну смену на Псковском хлебокомбинате, сообщила заместитель директора предприятия Любовь Котова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 июля.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова







«Один пакетик – 350 граммов. Каждая бараночка челночится вручную. С формовочного аппарата она выходит круглой, потом вручную их раскладывают на пекарские листы, ставят в расстоечную камеру. Там стоит пекарь, которая должна успевать из расстоечной камеры этот пекарский лист снять, поставить на печку, потом вытащить их, горячие, выпеченные», – рассказала гостья радиоэфира.

Выпускать бараночные изделия на Псковском хлебозаводе начали в 1962 году. Предшествовало этому открытие нового цеха хлебозавода № 2 на улице Шоссейной.

Псковские баранки на данный момент поставляют в Белоруссию и Смоленск. «Белоруссия даже пыталась нас скопировать, у них не получилось. Это уникальная история», – подчеркнула Любовь Котова.