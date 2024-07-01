Светофор и дорожные знаки упали в центре Пскова

16:05, 01 июля 2024, ПАИ

Опора вместе со светофором и дорожными знаками упала из-за непогоды на площади Ленина в Пскове, сегодня, 1 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее МЧС предупреждало, что во второй половине дня 1 июля по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами до 18–23 метров в секунду, местами ливни, град.

Отметим, что завтра, 2 июля, в Псковской области прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы и ливни.