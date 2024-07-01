Центр Пскова затопило из-за сильного ливня

16:11, 01 июля 2024, ПАИ

Октябрьскую площадь затопило в Пскове из-за сильного ливня. Об этом передаёт корреспондент ПАИ. Кроме того, под водой оказалаась часть Октябрьского проспекта, улицы Советской, улица Пушкина и Ленина.

Автомобили передвигаются по дорогам в воде по дверные проёмы. Несколько автомобилей получили гидроудар и вынужденно стоят на площади на «аварийке».

Кроме того, на Запсковье дерево упало прям на проезжую часть улицы Леона Поземского. А на площади Ленина напоры стихи не выдержала мачта светофора.