Центр Пскова затопило из-за сильного ливня
Октябрьскую площадь затопило в Пскове из-за сильного ливня. Об этом передаёт корреспондент ПАИ. Кроме того, под водой оказалаась часть Октябрьского проспекта, улицы Советской, улица Пушкина и Ленина.
Автомобили передвигаются по дорогам в воде по дверные проёмы. Несколько автомобилей получили гидроудар и вынужденно стоят на площади на «аварийке».
Кроме того, на Запсковье дерево упало прям на проезжую часть улицы Леона Поземского. А на площади Ленина напоры стихи не выдержала мачта светофора.
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