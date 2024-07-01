Деревья попадали в Пскове из-за непогоды

16:17, 01 июля 2024, ПАИ

Дерево упало на проезжую часть у скейт-парка на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Кроме того, дерево упало на Золотой набережной в Пскове.

Ранее сообщалось, что опора вместе со светофором и дорожными знаками упала на площади Ленина в Пскове.

Добавим, что МЧС предупреждало, что во второй половине дня 1 июля по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами до 18–23 метров в секунду, местами ливни, град.