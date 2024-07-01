Деревья попадали в Пскове из-за непогоды
Дерево упало на проезжую часть у скейт-парка на улице Леона Поземского в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Кроме того, дерево упало на Золотой набережной в Пскове.
Ранее сообщалось, что опора вместе со светофором и дорожными знаками упала на площади Ленина в Пскове.
Добавим, что МЧС предупреждало, что во второй половине дня 1 июля по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами до 18–23 метров в секунду, местами ливни, град.
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01 июля 2024
Руководителем управления по градостроительной деятельности администрации Пскова станет Александр Пронин