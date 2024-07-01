Псковичи могут получить пригласительные билеты на кинофестиваль «Западные ворота»

18:07, 01 июля 2024, ПАИ

Пригласительные билеты на торжественную церемонию открытия и закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно получить в кассе Псковской областной филармонии 2 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Билеты выдаются с 11:00. Количество билетов ограничено. Их будут выдавать не больше двух в одни руки.

«Только представьте, красная дорожка, звездные имена российского кинематографа и фильм открытия «Блиндаж», съемки которого проходили на Псковской земле. Все это ждет вас 5 июля в Большом концертной зале Псковской областной филармонии. Начало в 17:30.