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Надежда Бабкина провела мастер-класс для великолукских вокалистов

Надежда Бабкина провела мастер-класс для великолукских вокалистов. Мероприятие прошло в концертном зале музыкальной школы имени М. П. Мусоргского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Мастер-классы проходят в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

«Встретили народную артистку учащиеся народного ансамбля «Заряница», как и полагается, хлебом-солью и народными песнями. Народная артистка показала, как выглядят её репетиции с ансамблем «Русская песня». Участники попробовали различные варианты народных распевок и послушали советы, как подготовить связки перед выступлением. Также поговорили о том, как делать русские народные песни современными и интересными для молодёжи. Кроме того, на мастер-классе разбирали диалекты разных регионов нашей страны и как их можно интегрировать в песни», – отметили в администрации.

Старт марафона начался на Октябрьской площади Пскова 30 июня. Концерты в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» пройдут в десяти муниципалитетах региона. Выступления состоятся в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове – программа выступлений расписана до 9 июля. В каждом городе выступит автор проекта и художественный руководитель марафона народная артистка России Надежда Бабкина.

Ранее сообщалось, что псковские творческие коллективы приняли участие во Всероссийском фестивале-марафоне «Песни России».

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