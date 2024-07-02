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Общество

Некоторые псковичи смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 3 июля

Бесплатно посетить объекты музея-заповедника «Изборск» смогут некоторые псковичи и гости региона в первую среду июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

«На смену июньскому зною пришла долгожданная прохлада июля. Как же хорошо в такую погоду прогуляться по древней Изборской крепости, полюбоваться живописными видами, открывающимися с Труворова городища, раскрыть тайны, которые скрывают старинные усадьбы музейного квартала. А первая среда месяца – отличная возможность, чтобы это сделать», – отметили в пресс-службе музея.

Бесплатно посетить музей в рамках акции смогут пенсионеры и многодетные семьи, несовершеннолетние граждане, студенты, обучающиеся по основным профессиональным программам, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также участники СВО и их семьи. Для посещения музея необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории, подчеркнули в музее.

Напомним, на выходных в Изборске завершила работу выставка «Чудо преображения». Менее чем за полтора месяца её посетило более 3,5 тысячи человек. Гости смогли увидеть уникальные экспонаты из собрания Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи».

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