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Культура

Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ стали гостями программы «Минкульт». Главное

Дирижёр и концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Евгений Баранчиков и Сергей Матвеев стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

Фото: ПАИ

Главное:

  • в 2019 году оркестр 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской парашютно-десантной дивизии был признан лучшим полковым оркестром России и с тех пор продолжает держать планку;
  • в этом году, согласно результатам первого тура, псковский оркестр вошёл в четвёрку лучших. В августе состоится второй тур;
  • за сегодняшним успехом оркестра стоит огромная работа, проделанная предыдущим дирижёром – майором Юрием Евгеньевичем Лепилиным;
  • 21 человек трудится на сегодняшний день в оркестре. В него входит 17 военнослужащих и четыре гражданских с музыкальным образованием;
  • старшему участнику коллектива около 55 лет, младшему – 20;
  • исполнять музыку, которую хочется, мешает, скорее, проблема не с кадрами, а с музыкальными инструментами;
  • военные сотрудники оркестра так же, как и остальные, ходят на стрельбища, прыгают с парашютом и прочее. Однако оркестр – подразделение обеспечения, в связи с чем местами у них могут быть несколько отличающиеся нормативы;
  • четыре выпускника «Геликона» пополнили военный хоровой оркестр Пскова. За это военные благодарны заслуженному работнику культуры РФ, почётному гражданину города Пскова Александру Петровичу Роору;
  • псковский оркестр регулярно участвует в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», в «Михайловском бастионе» и других;
  • в псковском полковом оркестре лучшие приглашённые солисты: Софья Тимофеева, Анна Роор и многие другие;
  • псковский полковой оркестр в составе концертных бригад с определённым репертуаром время от времени выезжает в зону СВО;
  • во второй тур конкурса в августе полковой оркестр повезёт «Богатырскую симфонию» Александра Бородина, «Сибирские гуляния» Владимира Лямкина, концерт для трубы с оркестром Александра Арутюняна и ряд других композиций.

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