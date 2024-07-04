Участники военного оркестра псковской дивизии ВДВ стали гостями программы «Минкульт». Главное

18:12, 04 июля 2024, ПАИ

Дирижёр и концертмейстер военного оркестра 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ Евгений Баранчиков и Сергей Матвеев стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 4 июля.

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