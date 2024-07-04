12 млн рублей направят из бюджета Псковской области на отдых детей в лагерях

17:29, 04 июля 2024, ПАИ

12 миллионов рублей направят из бюджета Псковской области на отдых детей в лагерях, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Прохождение детской летней оздоровительной кампании обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с первым заместителем Верой Емельяновой.

«Детский оздоровительный сезон в самом разгаре. Завершилась первая смена в загородных лагерях. Уже отдохнули более восьми тысяч детей. Всего летом планируется оздоровить 12,5 тысячи ребят. Подготовка к летней кампании проведена большая», – уточнил Михаил Ведерников.

Вера Емельянова доложила, что в рамках летней оздоровительной кампании детей принимают 11 загородных, два палаточных и 117 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. По итогу текущего года планируется оздоровить на тысячу детей больше, чем в прошлом году. Это порядка 16 тысяч детей.

«Положительная динамика достигнута благодаря тому, что по вашему поручению в рамках бюджета текущего года были предусмотрены дополнительные средства на подготовку лагерей и компенсацию расходов для особых категорий граждан. Таким образом, мы смогли создать условия для отдыха большему числу детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, или являются членами семей участников СВО», – проинформировала Вера Емельянова.

Всего к работе с детьми привлечены более 2,1 тысячи специалистов. Ранее особо остро стоял вопрос с набором медицинских работников в оздоровительные лагеря. Первый вице-губернатор доложила о выполнении поручения губернатора по повышению заработной платы медицинским работникам, что позволило замотивировать специалистов для работы в оздоровительных лагерях.

«Проблемных вопросов на сегодняшний день нет. Все лагеря в этом году подготовлены. Контрольно-надзорные органы продолжают профилактические визиты и контролируют все необходимые мероприятия. Ситуация стабильная с положительной динамикой и по охвату, и по финансированию, и по качеству предоставления услуг. Летнюю оздоровительную кампанию и дальше будем держать на контроле. Важно, чтобы все дети были здоровы, находились в безопасности», – подытожила первый вице-губернатор.

Кроме того, 450 ребят из Белгородской области находились в Псковской области почти три месяца. Для их досуга была подготовлена специальная образовательная и экскурсионная программа.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на необходимости при планировании бюджета на следующий год проработать предложения по обновлению инфраструктуры оздоровительных лагерей. С подобным обращением к главе региона ранее обратилась уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова.

«Необходимо, чтобы при проведении текущих и капитальных ремонтов были дополнительно проработаны цветовые, художественные решения. Нужно более внимательно подойти к обновлению досуговой и спортивной инфраструктуры. Надо посмотреть, что сейчас детей интересует, чтобы на этом и сделать акцент», – подчеркнул губернатор.