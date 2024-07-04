Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

12 млн рублей направят из бюджета Псковской области на отдых детей в лагерях

12 миллионов рублей направят из бюджета Псковской области на отдых детей в лагерях, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

12 млн рублей направят из бюджета Псковской области на отдых детей в лагерях. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Прохождение детской летней оздоровительной кампании обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочей встречи с первым заместителем Верой Емельяновой.

«Детский оздоровительный сезон в самом разгаре. Завершилась первая смена в загородных лагерях. Уже отдохнули более восьми тысяч детей. Всего летом планируется оздоровить 12,5 тысячи ребят. Подготовка к летней кампании проведена большая», – уточнил Михаил Ведерников.

Вера Емельянова доложила, что в рамках летней оздоровительной кампании детей принимают 11 загородных, два палаточных и 117 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. По итогу текущего года планируется оздоровить на тысячу детей больше, чем в прошлом году. Это порядка 16 тысяч детей.

«Положительная динамика достигнута благодаря тому, что по вашему поручению в рамках бюджета текущего года были предусмотрены дополнительные средства на подготовку лагерей и компенсацию расходов для особых категорий граждан. Таким образом, мы смогли создать условия для отдыха большему числу детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, или являются членами семей участников СВО», – проинформировала Вера Емельянова.

Всего к работе с детьми привлечены более 2,1 тысячи специалистов. Ранее особо остро стоял вопрос с набором медицинских работников в оздоровительные лагеря. Первый вице-губернатор доложила о выполнении поручения губернатора по повышению заработной платы медицинским работникам, что позволило замотивировать специалистов для работы в оздоровительных лагерях.

«Проблемных вопросов на сегодняшний день нет. Все лагеря в этом году подготовлены. Контрольно-надзорные органы продолжают профилактические визиты и контролируют все необходимые мероприятия. Ситуация стабильная с положительной динамикой и по охвату, и по финансированию, и по качеству предоставления услуг. Летнюю оздоровительную кампанию и дальше будем держать на контроле. Важно, чтобы все дети были здоровы, находились в безопасности», – подытожила первый вице-губернатор.

Кроме того, 450 ребят из Белгородской области находились в Псковской области почти три месяца. Для их досуга была подготовлена специальная образовательная и экскурсионная программа.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на необходимости при планировании бюджета на следующий год проработать предложения по обновлению инфраструктуры оздоровительных лагерей. С подобным обращением к главе региона ранее обратилась уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова.

«Необходимо, чтобы при проведении текущих и капитальных ремонтов были дополнительно проработаны цветовые, художественные решения. Нужно более внимательно подойти к обновлению досуговой и спортивной инфраструктуры. Надо посмотреть, что сейчас детей интересует, чтобы на этом и сделать акцент», – подчеркнул губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2024

Михаил Ведерников поблагодарил региональных омбудсменов за соблюдение и защиту прав жителей Псковской области
04 июля 2024

Откуда в Великолукском районе появились ромашковые поля, рассказал их владелец
04 июля 2024

Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг заработает в Псковской области
04 июля 2024

Ромашковая локация для фото появилась в Псковской области
04 июля 2024

Бесплатные концерты творческой школы «Терем-квартета» пройдут в «Михайловском»
04 июля 2024

Сроки завершения строительства экотехнопарка обсудили в Псковском областном Собрании
04 июля 2024

Псковичам и туристам напомнили правила посещения Спасо-Преображенского собора
04 июля 2024

Строительные работы для догазификации деревни Покрутище начались в Псковском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...