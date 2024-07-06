Дмитрий Певцов: Я не настоящий артист, никогда ничего не хотел играть

13:58, 06 июля 2024, ПАИ

Известный российский актёр театра и кино, народный артист России Дмитрий Певцов поделился мыслями о своей актёрской деятельности на творческой встрече, которая проходит в медиацентре ПАИ в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 6 июля.

«Моя артистическая деятельность для меня наименее интересная область, о которой мне нужно говорить. Оказалось, я не настоящий артист. Могу обходиться без выхода на сцену месяцами – и я чувствую себя совершенно нормально», – подчеркнул Дмитрий Певцов.

Народный артист России добавил, что его привлекает творческая деятельность в других направлениях. «Я никогда ничего не хотел играть, играл то, что дают. Поскольку иногда давали роли мирового репертуара, я не отказывался и много чего сыграл. К сожалению, из того, что я играл в Ленкоме, практически ничего не осталось, потому что живым остался всего один спектакль, который был поставлен при Марке Захарове», – сказал известный актёр.

Напомним, что кинофестиваль проходит в течение трёх дней – с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.

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