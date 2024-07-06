Владимир Путин поздравил с 95-летием труженицу тыла из Новоржева
Президент России Владимир Путин поздравил с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Анну Александрову из Новоржева, пишет газета «Земля Новоржевская».
Именинница получила именной приветственный адрес от президента, памятный подарок от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и благодарственное письмо главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой.
Анне Александровой пожелали здоровья, благополучия, мира и как можно дольше радовать близких.
Ранее 95-летие отметили труженица тыла Мария Сахарьяс из Струг Красных и ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Постникова из Палкинского района.
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