О методах формирования фестивальной культуры у зрителей рассказал Александр Соломонов

14:17, 07 июля 2024, ПАИ

О методах формирования фестивальной культуры у зрителей рассказал первый директор Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» Александр Соломонов на круглом столе «Феномен фестивального движения в современной России: тенденции развития, перспективы, проблемы и пути решения», который проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

«Фестиваль «Золотой ворон» получает поддержку, в этом году у нас было 118 картин, также мы проводим круглые столы, хотя регион у нас труднодоступный: Чукотка. К нам трудно добраться, но гостей у нас огромное количество. У нас хорошая команда. Ярмарки и вовлечение местных брендов тоже стараемся делать. Основная проблема: у наших зрителей не сформирована фестивальная культура, люди иногда не готовы посещать, мы сталкиваемся с полупустыми залами. Выход – воспитание аудитории, которое должно происходить постоянно», – подчеркнул Александр Соломонов.

Он отметил, что команда фестиваля работает с подрастающим поколением. «Дети растут в наших залах. Для них сосредоточено много наших ресурсов: мы привезли в этом году на Чукотку «Союзмультфильм», детей учили рисовать мультфильмы, а также приглашали крупных звёзд. Мы убеждены, что это помогает взрастить публику, которая будет ходить в кино на фестивальные фильмы», – резюмировал первый директор кинофестиваля «Золотой ворон».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.