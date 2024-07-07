Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О методах формирования фестивальной культуры у зрителей рассказал Александр Соломонов

О методах формирования фестивальной культуры у зрителей рассказал первый директор Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» Александр Соломонов на круглом столе «Феномен фестивального движения в современной России: тенденции развития, перспективы, проблемы и пути решения», который проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

Фото: ПАИ

«Фестиваль «Золотой ворон» получает поддержку, в этом году у нас было 118 картин, также мы проводим круглые столы, хотя регион у нас труднодоступный: Чукотка. К нам трудно добраться, но гостей у нас огромное количество. У нас хорошая команда. Ярмарки и вовлечение местных брендов тоже стараемся делать. Основная проблема: у наших зрителей не сформирована фестивальная культура, люди иногда не готовы посещать, мы сталкиваемся с полупустыми залами. Выход – воспитание аудитории, которое должно происходить постоянно», – подчеркнул Александр Соломонов.

Он отметил, что команда фестиваля работает с подрастающим поколением. «Дети растут в наших залах. Для них сосредоточено много наших ресурсов: мы привезли в этом году на Чукотку «Союзмультфильм», детей учили рисовать мультфильмы, а также приглашали крупных звёзд. Мы убеждены, что это помогает взрастить публику, которая будет ходить в кино на фестивальные фильмы», – резюмировал первый директор кинофестиваля «Золотой ворон».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2024

Планируется ли увеличить сроки проведения кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове, рассказали организаторы
07 июля 2024

Праздник Ивана Купалы отпраздновали в районах Псковской области
07 июля 2024

Кино на псковских экранах
07 июля 2024

О методах формирования фестивальной культуры у зрителей рассказал Александр Соломонов
07 июля 2024

65-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны проходит на Кургане Дружбы
07 июля 2024

Способы привлечения средств для проведения фестивалей назвал продюсер Константин Нафиков
07 июля 2024

Феномен фестивального движения в современной России обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
07 июля 2024

«КиноСтарт», «Панические атаки» и кофе с Певцовым. Дневник фестиваля «Западные ворота» #2

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...