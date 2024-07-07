Псковские депутаты приняли участие в белорусском празднике Купалье

15:27, 07 июля 2024, ПАИ

Вице-спикеры Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян приняли участие в республиканском празднике Купалье – 2024 «Александрия собирает друзей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Мероприятие каждый год собирает в Шкловском районе делегации всех областей Белоруссии, из регионов России и стран СНГ. В этом году праздник состоялся в 15-й раз.

В рамках визита состоялась встреча Игоря Дитриха, Армена Мнацаканяна и председателя Могилёвского областного Совета депутатов Александра Горошкина. Она прошла как раз через неделю после подписания соглашения о сотрудничестве между законодательными органами Псковской и Могилёвской областей.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялось заседание, которое собрало представителей российских законодательных Собрания регионов России, установивших взаимоотношения с могилёвскими коллегами. На нём Игорь Дитрих передал приветственное слово от спикера областного Собрания. Кроме того, в знак дружбы он вручил Александру Горошкину от имени Собрания памятный подарок – миниатюрную кованую копию символического колокола, установленного в центре Пскова на средства псковских депутатов.

Добавим, что в программу Купалья включены различные мероприятия посвященные 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, музейные экспозиции и другое.