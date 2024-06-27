Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским областным Собранием и Могилёвским областным советом

13:25, 27 июня 2024, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписано между Псковским областным Собранием депутатов и Могилёвским областным советом депутатов на Форуме регионов России и Белоруссии, передаёт корреспондент ПАИ. Подписи под соглашением поставили спикер регионального парламента Александр Котов и белорусский руководитель законодательного органа Александр Горошкин.

В пресс-службе областного Собрания сообщили, что соглашение направлено на развитие и расширение межпарламентских связей, укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности аппаратов законодательных органов. В тексте подписанного соглашения отмечается взаимная заинтересованность в последовательном углублении, укреплении и расширении связей между двумя региональными парламентами. Депутаты намерены обмениваться текстами нормативных правовых актов, аналитическими материалами и планами законотворческой деятельности. Кроме того предусматривается проведение совместных конференций и семинаров, а также налаживание прямых контактов между комитетами и комиссиями законодательных органов.

«У Псковской области исторически сложились дружественные связи с регионами Республики Беларусь, налажен обмен опытом в разрешении схожих проблем. У наших народов общая история, традиции, культура, что создаёт благоприятные условия для развития успешного сотрудничества между территориями», - прокомментировал договорённость о добрососедском парламентском сотрудничестве Александр Котов.

Делегация Псковской области во главе с губернатором региона Михаилом Ведерниковым принимает участие в 11-м Форуме регионов Белоруссии и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке 27 и 28 июня. В делегацию от Псковской области также входят председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, заместители губернатора Нинель Салагаева и Ольга Тимофеева, руководители и специалисты исполнительных органов региона, депутаты Псковского областного Собрания.

Михаил Ведерников в своём выступлении предложил провести одну из следующих встреч делегаций регионов России и Белоруссии в Псковской области.