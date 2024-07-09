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Общество

Какая сладость полезна для дёсен, выяснили учёные

Укрепляющую дёсна сладость назвали учёные, пишет издание The Sun.

Регулярное употребление небольшого количества горького шоколада вдвое снижает риск заболевания дёсен благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах. Кроме того, учёные выяснили, что полезны для дёсен сыр и несолёный арахис. А фильтр-кофе, наоборот, вредит здоровью полости рта.

Ранее исследователи назвали самые полезные для здоровья продукты.

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