Какая сладость полезна для дёсен, выяснили учёные

16:42, 09 июля 2024, ПАИ

Укрепляющую дёсна сладость назвали учёные, пишет издание The Sun.

Регулярное употребление небольшого количества горького шоколада вдвое снижает риск заболевания дёсен благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах. Кроме того, учёные выяснили, что полезны для дёсен сыр и несолёный арахис. А фильтр-кофе, наоборот, вредит здоровью полости рта.

Ранее исследователи назвали самые полезные для здоровья продукты.