Какая сладость полезна для дёсен, выяснили учёные
Укрепляющую дёсна сладость назвали учёные, пишет издание The Sun.
Регулярное употребление небольшого количества горького шоколада вдвое снижает риск заболевания дёсен благодаря антиоксидантам, содержащимся в какао-бобах. Кроме того, учёные выяснили, что полезны для дёсен сыр и несолёный арахис. А фильтр-кофе, наоборот, вредит здоровью полости рта.
Ранее исследователи назвали самые полезные для здоровья продукты.
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