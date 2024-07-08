Самые полезные для здоровья продукты назвали учёные

14:12, 08 июля 2024, ПАИ

Самые полезные для здоровья продукты назвали учёные из Нью-Джерси.

В десятку попали китайская капуста, чеснок, свёкла, водоросли, шпинат, тофу, клубника, грейпфрут и лайм. Ни один из фруктов, традиционно считающихся полезным, не попал в топ-10. Лимон, например, оказался лишь на 28-й строчке.

Учёные подчёркивают, что список носит рекомендательный характер и не отрицает пользу фруктов и овощей, не занявших лидирующие позиции.

Ранее исследователи выяснили, какой жирный продукт нужно есть для укрепления сосудов и снижения веса, а также назвали пять продуктов, предотвращающих развитие рака.