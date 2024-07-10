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Экономика

Сбербанк назвал новые условия семейной ипотеки

Сбербанк возобновит выдачи кредитов в рамках обновлённой госпрограммы «Семейная ипотека», заявил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царёв. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Фото: Сбер

Новые условия «Семейной ипотеки» Сбербанк запускает с 10 июля. «Мы согласны с тем, что подход в льготных ипотечных программах должен становиться более адресным. Такие гибкие меры помогут нуждающимся клиентам с детьми взять кредит на жильё по низкой ставке, а для рынка это будет поддержка для развития, так как жёсткая просадка по ипотечному кредитованию нанесла бы ощутимый удар», – отметил Кирилл Царёв.

Все поданные до 10 июля заявки по программе «Семейная ипотека» Сбербанк пересмотрит по новым условиям, уточнил заместитель председателя правления Сбербанка.

По данным Сбербанка, минимальный размер процентной ставки по программе на «Домклик» теперь составит 6 % с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса – 20,1 %. Максимальный размер кредита составит 12 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, до шести миллионов рублей – в остальных регионах России. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн рублей соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита – по рыночной.

Семейная ипотека в обновлённых параметрах доступна семьям с ребёнком до шести лет включительно или с ребёнком с инвалидностью до 18 лет для приобретения квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика, а также семьям с двумя детьми до 18 лет для приобретения квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов, или в малом городе.

Эти категории заёмщиков могут получить средства на строительство дома с подрядчиком с применением эскроу-счёта. При этом рефинансирование ранее взятой ипотеки будет доступно только семьям c детьми до шести лет включительно и семьям, у которых есть ребёнок с инвалидностью, заключил Кирилл Царёв.

Ранее сообщалось, что семейная ипотека по поручению президента России Владимира Путина продлена до 2030 года с годовой ставкой 6 %. Её можно будет взять на покупку квартиры в новостройке или на строительство индивидуального жилого дома.

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