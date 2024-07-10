Что изменилось в программе «Семейная ипотека», рассказали в Минфине

11:05, 10 июля 2024, ПАИ

Обновленная программа «Семейная ипотека» распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, сообщили в Минфине.

«Семейная ипотека» предусматривает увеличение максимальной суммы кредита вплоть до 30 млн рублей, но при рыночной ставке и взносе в 20%. Взять новую «Семейную ипотеку» можно будет только при отсутствии ранее выданных льготных ипотечных кредитов.

Ставка в 6% по «Семейной ипотеке» будет при кредите до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье и Петербурге, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Семьи, где есть ребенок-инвалид, могут взять «Семейную ипотеку» вне зависимости от возраста ребенка.

Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низкими объемом строительства, также смогут взять «Семейную ипотеку».